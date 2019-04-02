"السبع الكبرى" تشيد بالانتخابات الرئاسية الأوكرانية

عبر سفراء دول "مجموعة السبع الكبرى" لدى كييف عن ترحيبهم باستنتاجات بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية للمراقبة على الانتخابات الرئاسية التي شهدتها أوكرانيا الأحد.

وجاء في بيان مشترك نشر مساء أمس الاثنين عبر تويتر: "يرحب سفراء "السبع الكبرى" بالاستنتاجات الأولية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب المنظمة للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرين إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية... تميزت بالتنافسية وجرت في جو من الأمان والسلم بصورة عامة".

وأضاف البيان أن "يوم الاقتراع حظي بتقييم جيد عموما، ما يمهد لإجراء الجولة الثانية".

وأعلن ممثلو بعثات المراقبة الدولية خلال مؤتمر صحفي أمس أن عمل لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية على تحضير وإجراء الانتخابات كان شفافا وفعالا، وأن الانتخابات جرت بتوافق مع أحكام التشريعات الوطنية.

من جانبها، اعتبرت الخارجية الروسية أن الحملة الانتخابية الحالية قد تدخل التاريخ "كأخشن وأقذر وأقسى حملة انتخابية جرت في أوكرانيا".

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وتجدر الإشارة إلى أن كييف منعت ممثلي روسيا من المشاركة في مراقبة الانتخابات حتى في قوام البعثات الدولية.

وتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي والرئيس الحالي بيترو بوروشينكو، وهما اللذان سيتنافسان في الجولة الثانية المزمع إجراؤها في 21 أبريل.

المصدر: وكالات