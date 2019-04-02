وزير الداخلية الروسي في بيونغ يانغ وسط تكهنات بزيارة كيم لموسكو

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن وصول وزير الداخلية الروسي فلادمير كولوكولتسيف إلى كوريا الشمالية، دون أن تدلي بأي معلومات عن غرض الزيارة وبرنامجها.

وقالت الوكالة: "وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف والوفد المرافق له وصل إلى البلاد يوم الاثنين".

زيارة كولوكولتسيف، تأتي وسط تكهنات بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أونغ يستعد لزيارة موسكو هذا الشهر لعقد لقائه الأول مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يذكر أن كيم تشانغ-سون كبير معاوني زعيم الدولة والمسؤول عن البروتوكول الرئاسي الكوري الشمالي، قد زار موسكو مؤخرا، ثم توجه بعد قضائه خمسة أيام فيها إلى مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرقي روسيا، ما يعزز التكهنات بأن زيارة كيم إلى روسيا وشيكة.

وتسعى كوريا الشمالية إلى تعزيز اتصالاتها الدبلوماسية مع روسيا في أعقاب فشل محادثات القمة الثانية مع الولايات المتحدة، في العاصمة الفيتنامية هانوي، الشهر الماضي.

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وقام 3 من كبار المسؤولين الشماليين بزيارات متتالية لروسيا خلال الشهر الماضي، كما زار وفد من أعضاء مجلس الاتحاد الروسي بيونغ يانغ قبل نحو أسبوعين.

المصدر: وكالات