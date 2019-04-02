السفارة الروسية لدى واشنطن تعلن عن مسابقة لأفضل خبر مفبرك عن التدخل الروسي

أعلنت السفارة الروسية لدى واشنطن بعد انهيار التحقيق الأمريكي في تدخل موسكو بالانتخابات الأمريكية، عن تنظيم مسابقة لأفضل خبر كاذب يؤكد التدخل الروسي في انتخابات هذا البلد أو ذاك.

وكتبت السفارة على "تويتر": "الآن، وبعد أن أنجز مولر تحقيقه، نود الإعلان عن مسابقة لأفضل الأخبار الكاذبة حول قضية التدخل الروسي".

يذكر أن فريق التحقيق الخاص بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، وتفويز دونالد ترامب على هيلاري كلينتون، قد أعلن برئاسة المدعي روبرت مولر مؤخرا أنه لم يكشف عن أي أدلة تدين روسيا، مؤكدا بذلك براءة ترامب من تهمة التخابر مع روسيا التي ما انفك خصومه يحاولون تلفيقها له.

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المصدر: وكالات