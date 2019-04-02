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إسرائيل تحبس 9 عسكريين رفضوا التدرب على القتال في غزة

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إسرائيل تحبس 9 عسكريين رفضوا التدرب على القتال في غزة
AFP ABBAS MOMAN
جنود إسرائيليون
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ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه حكم على 9 جنود إسرائيليين من الكتيبة 51 لواء جولاني، بالسجن 20 يوما لرفضهم المشاركة في تدريبات تحاكي عملية برية في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن الجنود التسعة يخدمون في الفرقة التنفيذية من الكتيبة 51 وكانوا متواجدين في قاعدة "تساليم" العسكرية بالجنوب، أثناء رفضهم تعليمات الخروج إلى التدريبات التي كانت تحاكي عملية برية في غزة.

وأضافت: "الجنود تضامنوا مع زميل لهم في الوحدة كان معاقبا، ورفضوا الانصياع للأوامر وهم في حالة تأهب استعدادا لتدريبات تحاكي عملية عسكرية برية في غزة".

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وأشارت إلى أن "زميلهم كان معاقبا بسبب تصرفات سيئة وغير مقبولة بالموقع، بينها إهمال السلاح وكتابة شعارات على أعلام ورايات الوحدة ومخالفة أوامر رؤسائه".

المصدر: "عكا"

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