غوتيريش مرحبا بنزع الألغام في الصحراء الغربية: أول خطوة لبناء الثقة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بنزع جبهة البوليساريو الألغام في الصحراء الغربية، معتبرا أنها "خطوة أولى تستحق الثناء" لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.

وقال الأمين العام في تقرير لمجلس الأمن، إن الحل في الصحراء الغربية يتطلب "إرادة سياسية قوية، ليس من الأحزاب والدول المجاورة فحسب، بل أيضا من المجتمع الدولي".

وأشار الأمين العام إلى أن المشكلة الأساسية في البحث عن حلّ هي "انعدام الثقة لدى الفرقاء، حيث أن بناء الثقة يتطلب وقتا، فضلا عن تشجيع بادرات حسن النية"، لكنه شدد على أنه "من الممكن إيجاد حل للنزاع".

وكانت الجولة الثانية من المفاوضات حول مستقبل الصحراء الغربية قد عقدت قبل أسبوعين تحت رعاية أممية في سويسرا، بمشاركة كل من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة تحرير وادي الذهب والساقية الحمراء" "بوليساريو".

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وخاض المغرب وجبهة بوليساريو حربا للسيطرة على الصحراء الغربية بين 1975 و1991، وتوقفت بموجب هدنة وتم نشر بعثة تابعة للأمم المتحدة للإشراف على تطبيقها.

وتطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، في حين يرفض المغرب أيّ حل سوى حكم ذاتي في ظل سيادته.

المصدر: أ ف ب