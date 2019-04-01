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واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على إيران في مايو

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واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على إيران في مايو
Reuters Raheb Homavandi
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قال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية فرض عقوبات اقتصادية إضافية ضد إيران، في الذكرى السنوية الأولى لانسحاب واشنطن من الصفقة النووية في مايو 2018.

وذكر المسؤول أن العقوبات المتوقعة ستستهدف قطاعات الاقتصاد الإيراني التي ظلت في السابق خارج نطاق القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران.

في الوقت نفسه، أكد المسؤول أن الهدف الرئيسي لفرض العقوبات الإضافية هو خفض صادرات النفط الإيراني إلى أدنى مستوى.

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المصدر: تاس

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