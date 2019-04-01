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المفوضية الأوروبية: المشاركة العالية في الانتخابات التركية تظهر الاهتمام بالديمقراطية

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المفوضية الأوروبية: المشاركة العالية في الانتخابات التركية تظهر الاهتمام بالديمقراطية
Reuters / Huseyin Aldemir
انتخابات تركيا
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قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانسيتش، اليوم الاثنين، إن نسبة المشاركة العالية في الانتخابات المحلية بتركيا، تظهر اهتمام الناخبين بالديمقراطية.

وجاءت تصريحات مايا كوسيانسيتش خلال الموجز الصحفي اليومي، وأعربت خلاله عن تعازيها للذين فقدوا حياتهم خلال التصويت.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن المفوضية تولي أهمية للتقييم الأولي لهيئة مراقبي مجلس أوروبا الموجودين في تركيا لمراقبة الانتخابات.

وأكدت كوسيانسيتش أنهم ينتظرون النتيجة النهائية.

وجرت في تركيا يوم الأحد انتخابات لاختيار مرشحي الإدارة المحلية، لولاية مدتها 5 سنوات.

المصدر: موقع "ديلي صباح"

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