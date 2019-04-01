تعيش مدينة اسطنبول التركية لحظات حاسمة في انتظار صدور النتائج الرسمية والأخيرة الانتخابات المجلية التي جرت بالبلاد.

وقال حزب "العدالة والتنمية" إن المعطيات المتوفرة لدينا تظهر فوز مرشحهم في اسطنبول.

وصرح رئيس فرع حزب العدالة والتنمية في اسطنبول بيرم شان أوجاك، بأن المعطيات تظهر فوز المرشح بن علي يلدريم في انتخابات بلدية اسطنبول.

وأفاد شان أوجاك "بحسب المعطيات التي بأيدينا، نتائج الانتخابات المحلية في اسطنبول هي لصالح مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم".

وأضاف: "بغض النظر عن النتائج نحن سنحترمها، إنّ إرادة الشعب فوق رؤوسنا".

هذا ومني علي مراد مرشح "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، بالهزيمة في مقاطعة إسنيورت باسطنبول، لصالح منافسه عن حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وهزم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم رغم تحذيره في حملته الانتخابية، الناخبين من أن خسارته في اسطنبول تعني "خسارة القدس والإسلام ومكة المكرمة" على حد تعبيره.

المصدر: وكالات + تويتر