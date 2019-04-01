باحثان إسرائيليان يكشفان مئات الحسابات المزيفة الداعمة لنتنياهو

أكد باحثان إسرائيليان، أنهما اكتشفا شبكة تضم مئات الحسابات المزيفة التي تروج لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتهاجم منافسيه السياسيين على موقع "تويتر" قبل أسبوع من الانتخابات.

وقال الباحثان ناعوم روتيم ويوفال آدم إن "أسماء وهمية استخدمت في أكثر من 150 حسابا على شبكة تويتر"، وتحدثا عن وجود "مئات الحسابات الأخرى قد تكون وهمية كذلك".

وأضافا: "وراء المنشورات التي تدعم نتنياهو على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاص وليس أجهزة مبرمجة "، وذكرا اسم شخص يزعمان أنه من ضمن من قاموا بذلك، لكنه أنكر عبر محاميه المشاركة في أي شبكة دعاية منظمة لنتنياهو.

وأفاد تقرير صدر في إطار مشروع لتخليص شبكات التواصل الاجتماعي من الممارسات المضللة، بأنه "لم يعثر على صلة بين هذه الشبكات وبين نتنياهو أو حزب الليكود اليميني الذي ينتمي له".

إقرأ المزيد

وجاء في التقرير: "يظهر تحليل الخبراء أن الشبكة وصلت إلى أكثر من 2.5 مليون إسرائيلي"، وقدر التقرير عدد التغريدات على تويتر منذ بدء الحملة الانتخابية بأكثر من 130 ألفا ويبلغ عدد سكان إسرائيل نحو 8.7 ملايين نسمة.

من جهته، نفى حزب "الليكود" استخدام أي حسابات وهمية، وقال، إن "نتنياهو سيدلي ببيان عن هذا التقرير في وقت لاحق يوم الاثنين".

وأظهرت استطلاعات رأي أن نتنياهو وبيني غانتس مرشح تيار الوسط، يتنافسان بضراوة قبيل الانتخابات المقررة يوم التاسع من أبريل الجاري.

المصدر: رويترز