سلطت وسائل الإعلام الأمريكية الضوء على ممارسات جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق مع النساء، اللواتي اعتبر بعضهن ملامسته لهن من الخلف وتقبيله لهن تحرشا جنسيا لا يقبل التأويل.

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وأشارت قناة "ABC" نيوز الأمريكية، إلى أن بايدن عادة ما تصرف بطريقة خاصة مع النساء في الاجتماعات أو أثناء المناسبات الاجتماعية والرسمية.

ونشرت القناة في تقريرها صورة لستيفانيا كارتر زوجة وزير الدفاع الأمريكي السابق آشتون كارتر، حيث يظهر بايدن وهو يعانقها من الخلف ويدنو برأسه من رأسها ويشتم رائحة شعرها أثناء تأدية زوجها اليمين الدستورية.

ستيفانيا كشفت للقناة المذكورة ملابسات الصورة التي أثارت جدلا كبيرا في عهد الرئيس باراك أوباما عام 2015، وأكدت أنها شعرت بالتوتر في تلك اللحظات، وأن بايدن لملم الأمر وهدّأ من روعها.

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Washington Post

وكانت ناشطة حزبية تدعى لوسي فلوريس، قد كشفت مؤخرا أن بايدن جعلها تشعر بالحرج بتقبيله لها، خلال تجمع انتخابي عام 2014، وأوضحت أنه لمس كتفيها، وشمشم شعرها على الملأ.

اللافت في بايدن، أنه ينفي جملة وتفصيلا مضايقته للنساء، ويؤكد أن لا نية عاطلة له بالمطلق لدى تقبيل هذه النائبة أو الناشطة أو تلك، ويعرب عن اعتذاره مسبقا إذا فسرت النسوة قبلاته على غير ما كان يعني بها.

المصدر: "ABC"