اعتبر ميروسلاف ميتروفانوف عضو البرلمان الأوروبي عن لاتفيا، أن الاتحاد الأوروبي سيقبل بأي نتيجة للانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، ما لم تشهد تزويرا واضحا، أو أعمال عنف تتخللها.

وأضاف ميتروفانوف: "سيقبل الاتحاد الأوروبي بأي نتيجة للانتخابات في أوكرانيا وسيعارضها فقط، إذا حدثت عمليات تزوير كبيرة وكارثية ووقعت أعمال عنف أو محاولات لشراء ذمم الناخبين".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعرف بوجود أوليغارشي محدد يقف وراء ترشيح الفنان زيلينسكي، وقال: "يجري بحث مفصل لكل هذه الإيجابيات والسلبيات. من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، لا يتم إعطاء الأولوية لأي مرشح أو تفضيل أي منهم... نحن نعرف وجود نواقص لديهم جميعا".

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المصدر: نوفوستي