 
مباشر

حزب أردوغان يخسر بلدية اسطنبول

أخبار العالم

حزب أردوغان يخسر بلدية اسطنبول
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnr2

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض على مرشح حزب العدالة والتنمية باسطنبول، بالتزامن مع تراجع مرشحي حزب العدالة في أنقرة وأنطاليا وإزمير.

إقرأ المزيد
ناخبون بدلون بأصواتهم في الانتخابات المحلية بمدينة اسطنبول يوم 31 مارس 2019
نتائج أولية.. حزب أردوغان يتصدر الانتخابات المحلية باسطنبول ويتراجع في أنقرة وإزمير وأنطاليا

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، إن مرشح المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو في اسطنبول حصل على 4.16 مليون صوت مقابل 4.13 مليون لمرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم.

وقالت وسائل إعلام تركية إن هنالك اعتراضات على فرز 84 صندوقا في اسطنبول.

وكان حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، العدالة والتنمية تعرّض لخسارة كبيرة في العاصمة أنقرة عند 47.45 بالمئة مقابل تقدم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، الذي الذي يترأسه كمال كيليتشدار أوغلو والذي حصد 50.31 بالمئة.

وأدلى المواطنون الأتراك بأصواتهم أمس الأحد، في انتخابات الإدارة المحلية في 81 ولاية في عموم البلاد.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قصة من دمشق.. العجوز الذي يسكب الذهب منذ 40 عاما