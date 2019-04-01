ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحديد ولاية رئيس الحكومة بولايتين، وبـ"دعم واسع" لمثليي الجنس.

إقرأ المزيد

وتعهد غانتس، منافس نتنياهو في الانتخابات المقبلة خلال مؤتمر صحفي مساء أمس، بأن يعمل في حال تشكيله الحكومة، على أن تقتصر ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلي على فترتين فقط، مثلما هو الحال في الولايات المتحدة.

وهاجم زعيم تحالف "أزرق أبيض" بشدة نتنياهو على خلفية ما وصفه بالحملة الإعلامية التي يقودها حزب الليكود ضد غانتس، وآخرها عندما اتهمته الدعايات الانتخابية بأنه يعاني من أمراض نفسية، وقال مخاطبا نتنياهو: "بيبي، الشعب لن يغفر لك ما تقوم به، من غير المستغرب وقوعك في الدرك الأسفل".

وعلى صعيد آخر، اجتمع غانتس ومرشحو تحالفه للانتخابات المقبلة مع ممثلين عن مؤسسات مثليي الجنس في إسرائيل، وأكد غانتس وهو رئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي خلال هذا اللقاء أنه سيدعم "المساواة الكاملة في الحقوق"، متوعدا بأن يكون مثليو الجنس في إسرائيل "الأغلبية".

وطرح ممثلو المؤسسات المعنية بمثليي الجنس في إسرائيل على غانتس قضية استثناء مثليي الجنس من قانون استئجار الأرحام الذي أقره الكنيست.

وكان مثليو الجنس قد نظموا احتجاجات واسعة في إسرائيل معتبرين استثناءهم من القانون "تمييزا صارخا ضدهم".

وقال غانتس خلال اللقاء إن "تحالف أزرق أبيض" سينقل مطالب مثليي الجنس وسيعمل على المدى البعيد لدعم المساواة في الحقوق".

كما وعد غانتس بـ"بعدم السماح باستثناء مثليي الجنس من القوانين في حال التوقيع على اتفاقيات تشكيل الائتلاف"، مضيفا: "نحن نقترح أن يكون مثليو الجنس الأغلبية، وبقوّة الأغلبية، وأن يكونوا بقوّة الأغلبية من أجل قيادة التغيير".

المصدر: i24NEWS