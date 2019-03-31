لقي 5 أشخاص، بينهم إحدى أثرى النساء الروسيات، مصرعهم بتحطم طائرة خاصة وحادث سير بالقرب من مكان تحطم الطائرة في ألمانيا.

وأعلنت شركة S7 الروسية للخطوط الجوية عن تحطم طائرة خاصة من نوع Epic-LT بالقرب من مطار "إيغلسباخ" في مدينة فرانكفورت الألمانية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر في الشركة أنه كان على متن الطائرة 3 مواطنين روس، ولقوا حتفهم جميعا.

Natalia Fileva, co-owner of Russian S7 Airlines and chair of the S7 group died in a plane crash in Germany aged 55. The private Epic LT plane was en route from Cannes-Mandelieu airport in France to Egelsbach airport in Germany as it crashed killing the pilot and two passengers pic.twitter.com/L4SHslZV4q — The Siberian Times (@siberian_times) March 31, 2019

ومن بين الضحايا عضوة مجلس إدارة الشركة نتاليا فيليوفا التي تصنفها مجلة "فوربس" في المرتبة الرابعة لأغنى للنساء الروسيات لعام 2018، وتقدر ثروتها بـ 600 مليون دولار.

وفي أعقاب الحادث، وقع على الطريق السريع في المنطقة ذاتها حادث سير اصطدمت فيه سيارة شرطة متجهة إلى مكان تحطم الطائرة بسيارتين.

وأسفر الحادث الثاني عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، حسب بيان للشرطة الألمانية.

المصدر: نوفوستي