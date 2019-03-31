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مصرع 3 روس بينهم ثرية بتحطم طائرة في ألمانيا

أخبار روسيا

مصرع 3 روس بينهم ثرية بتحطم طائرة في ألمانيا
Globallookpress Leonid Faerberg
صورة من الأرشيف
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لقي 5 أشخاص، بينهم إحدى أثرى النساء الروسيات، مصرعهم بتحطم طائرة خاصة وحادث سير بالقرب من مكان تحطم الطائرة في ألمانيا.

وأعلنت شركة S7 الروسية للخطوط الجوية عن تحطم طائرة خاصة من نوع Epic-LT بالقرب من مطار "إيغلسباخ" في مدينة فرانكفورت الألمانية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر في الشركة أنه كان على متن الطائرة 3 مواطنين روس، ولقوا حتفهم جميعا.

ومن بين الضحايا عضوة مجلس إدارة الشركة نتاليا فيليوفا التي تصنفها مجلة "فوربس" في المرتبة الرابعة لأغنى للنساء الروسيات لعام 2018، وتقدر ثروتها بـ 600 مليون دولار.

وفي أعقاب الحادث، وقع على الطريق السريع في المنطقة ذاتها حادث سير اصطدمت فيه سيارة شرطة متجهة إلى مكان تحطم الطائرة بسيارتين.

وأسفر الحادث الثاني عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، حسب بيان للشرطة الألمانية.

المصدر: نوفوستي

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