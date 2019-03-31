أردوغان: حزب "العدالة والتنمية" أحرز المرتبة الأولى في الانتخابات المحلية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن حزب "العادلة والتنمية" الحاكم في البلاد والذي يتزعمه فاز بالانتخابات المحلية في تركيا، رغم هزيمته في بعض المدن والبلديات.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه مساء اليوم الأحد في أنقرة لتقييم نتائج الانتخابات المحلية، حسبما نقلته وكالة "الأناضول الرسمية: "لقد أحرز حزب "العدالة والتنمية" مجددا المرتبة الأولى في الانتخابات بفارق كبير منذ انتخابات نوفمبر 2002".

وأضاف أردوغان: "نقر بأننا كسبنا قلوب الشعب التركي في المناطق التي فزنا فيها، وأننا لم نحقق النجاح المنشود في المناطق التي خسرناها وسنحدد مسارنا المستقبلي في ضوء ذلك"... "ربحنا في بعض البلديات وخسرنا في أخرى وفي كلتا الحالتين هذه إرادة الشعب وهذه طبيعة الديمقراطية ونحن نحترمها"

وتابع الرئيس التركي: "على أجندة برامجنا إصلاحات هام للغاية".

من جانب آخر، اعتبر أردوغان أن "من يحاولون تركيع الشعب التركي عبر زعزعة وحدته وتضامنه خسروا مجددا"، مبينا: "نتائج الانتخابات المحلية أظهرت أن إخوتنا الأكراد أكدوا أنهم لن يسلموا إراداتهم للمنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني)".

وتعهد الرئيس التركي بـ "مواصلة العمل من أجل جعل بلادنا ومنطقتنا واحة طمأنينة دون أدنى تهاون حيال المنظمات الإرهابية... ما زال أمامنا الكثير لنبذله من أجل شعبنا".

وأدلى المواطنون الأتراك بأصواتهم، اليوم الأحد، في انتخابات الإدارة المحلية في 81 ولاية في عموم البلاد، ورغم تقدم حزب "العدالة والتنمية" في معظمها، إلا أنه يتأخر في عدد من المدن والولايات الكبيرة بينها العاصمة أنقرة وكذلك إزمير وأنطاليا وديار بكر وهطاي.

المصدر: الأناضول + وكالات