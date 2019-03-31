سفيرة بريطانيا تنتهك علنا القانون الأوكراني

انتهكت السفيرة البريطانية في كييف جوديث غوف، قوانين الانتخابات في أوكرانيا، وذلك بنشرها في تويتر، صورة لها وهي تمسك استمارة الانتخابات الرئاسية الأوكرانية.

ووفقا للمادة 71 من قانون الانتخابات الأوكراني، تعتبر الاستمارة الانتخابية، وثيقة رسمية ولكل منها رقمها الخاص بها، ولا يمكن بتاتا تسليمها لأي طرف لا علاقة له بها. ويحظر بشكل صارم أخذ هذه الاستمارات حتى على أعضاء اللجان الانتخابية والناخبين.

Yes, with 39 candidates the ballot paper is really this long. Out and about observing #UkraineElections#Вибори2019pic.twitter.com/7txkL8uTHh — Judith Gough (@JudithGoughFCO) 31 марта 2019 г.

وتحظى الانتخابات الرئاسية الأوكرانية التي انطلقت اليوم، باهتمام خاص من سفراء الدول الغربية في كييف، فعلى سبيل المثال نشرت السفيرة الأمريكية في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، تغريدة في تويتر، أعربت فيها عن أملها في أن يمارس جميع مواطني أوكرانيا حقهمفي صياغة مستقبل بلادهم، معتبرة هذه الانتخابات "يوما تاريخيا للديمقراطية".

إقرأ المزيد

في نفس السياق، استعرض المرشح المتطرف أوليغ لياشكو زعيم الحزب الراديكالي خلال وجوده في مركز الاقتراع استمارته الانتخابية أمام كاميرات الصحفيين، وهو ما اعتبرته لجنة الانتخابات الأوكرانية، ترويجا له وانتهاكا للقوانين الانتخابية.

وفتحت مراكز الاقتراع في أوكرانيا أبوابها أمام الناخبين، في تمام الثامنة صباحا اليوم لانتخاب رئيس للبلاد للمرة السابعة منذ استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي سنة 1991، ويتنافس على كرسي الرئاسة 39 مرشحا بينهم الرئيس الحالي بوروشينكو.

المصدر: لينتا رو