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لافروف يعلق على حال الدبلوماسية الأمريكية

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لافروف يعلق على حال الدبلوماسية الأمريكية
Sputnik Vitaly Belousov
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علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على تصريحات لنظيره الأمريكي مايك بومبيو لوح فيها باتخاذ الناتو إجراءات جديدة ضد روسيا، مشيرا إلى أنها تعكس الحال المحزن للدبلوماسية الأمريكية.

وقال لافروف خلال حديث تلفزيوني أمس السبت: "لا أشاهد في الدبلوماسية الأمريكية حاليا سوى الإنذارات، وفي حال قوبلت بالرفض، فالتهديد بفرض العقوبات... اختفت من ترسانة الدبلوماسية الأمريكية غير هذه الأدوات، وهذا أمر محزن".

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وأضاف أن مهمة رئيس الهيئة الدبلوماسية تقتضي البحث عن أساليب دبلوماسية في معالجة مختلف القضايا.

وكان بومبيو قد صرح قبل أيام بأن الولايات المتحدة تتوقع أن تتخذ مع باقي أعضاء حلف الناتو الأسبوع المقبل إجراءات جديدة ضد روسيا على خلفية قضيتي القرم وبحر آزوف.

المصدر: وكالات

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