"صنداي تايمز": القاعدة سرقت الملايين من دافعي الضرائب البريطانيين

نشرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية تحقيقا تحدث عن سرقة عصابة على صلة بالإرهاب ملايين الجنيهات من دافعي الضرائب البريطانيين وإرسالها لتنظيم القاعدة.

وقالت الصحيفة إن ملفات استخباراتية اطلعت عليها تفيد بأن عصابة لها علاقة بتفجيرات لندن عام 2005 "أرسلت حوالي 80 مليون جنيه استرليني من مكاسبها لتنظيم القاعدة في باكستان وأفغانستان"، حيث استخدمت "لتمويل مدارس ومعسكرات تدريب وفعاليات إرهابية أخرى".

وحسب ما ورد في التحقيق، فإن العصابة اخترقت مؤسسات حكومية وسياسيين فاسدين على مدار سنوات، وقامت بعمليات احتيال مرتبطة بالإعانات وبطاقات الائتمان والرهن العقاري، مستهدفة المصارف والأفراد.

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ونقلت الصحيفة أن الاستخبارات أفادت بأن بعض هذه الأموال وصل إلى المجمع السكني الذي كان يقيم فيه زعيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان حتى قتلته قوات أمريكية عام 2011.

وأشارت "صنداي تايمز" إلى أنها ممنوعة من الكشف عن هوية أعضاء تلك العصابة بموجب قرارات قضائية.

المصدر: صنداي تايمز