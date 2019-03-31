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السفيرة الأمريكية: الانتخابات الأوكرانية عرس ديمقراطي

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السفيرة الأمريكية: الانتخابات الأوكرانية عرس ديمقراطي
Sputnik
السفيرة الأمريكية في كييف ماري يوفانوفيتش
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أعربت السفيرة الأمريكية في كييف ماري يوفانوفيتش، عن أملها في أن يمارس جميع مواطني أوكرانيا حقهم في صياغة مستقبل بلادهم، معتبرة هذه الانتخابات "يوما تاريخيا للديمقراطية".

وكتبت: "في هذا اليوم المشهود والمهم بالنسبة للديمقراطية، يتوجه مواطنو أوكرانيا إلى مراكز الاقتراع وآمل أن يستفيد جميع الأوكرانيين الذين يتمتعون بحق التصويت من هذه الفرصة الهامة لتحديد مستقبل بلادهم".

وفتحت مراكز الاقتراع في أوكرانيا أبوابها أمام الناخبين، في تمام الثامنة صباحا اليوم لانتخاب رئيس للبلاد للمرة السابعة منذ استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي سنة 1991، حيث يتنافس على كرسي الرئاسة 39 مرشحا بينهم الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو.

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المصدر: إنترفاكس

 

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