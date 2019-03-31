إقبال متدنّ على التصويت في الانتخابات الأوكرانية بمناطق دونيتسك الخاضعة لكييف في دونباس
Sputnik
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سجلت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية الخاضعة لكييف، مستوى شبه معدوم في إقبال الناخبين على التصويت.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أنها لم تسجد وجود أي ازدحام أو طوابير للناخبين في أكثر من 1200 مركز انتخابي تعمل في المنطقة الخاضعة لسلطات كييف في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا.
وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن غالبية الناخبين الذين يدلون بأصواتهم هناك، من كبار السن.
وتجدر الإشارة إلى السلطات الأوكرانية استبعدت مواطني أوكرانيا المقيمين في روسيا من التصويت، ولم تفتح مراكز اقتراع في أراضي روسيا.
المصدر: تاس
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