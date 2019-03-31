مقتل 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين بانفجار شرقي الصين

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون بجروح بانفجار وقع صباح الأحد في حاوية خردة في مصنع لصب المعادن في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين.

وذكرت السلطات المحلية، أن الانفجار وقع في الساعة 7:12 صباحا في الفناء الخارجي لشركة "كونشان ويفر" للتكنولوجيا في منطقة كونشان للتخزين الجمركي.

وأشارت السلطات إلى أن فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى مكان الحادث، فور تلقي نبأ الانفجار ويجري التحقيق لتحديد أسباب وملابسات الانفجار.

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المصدر: وكالات