 
مباشر

مقتل 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين بانفجار شرقي الصين

أخبار العالم

مقتل 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين بانفجار شرقي الصين
Reuters
مكان الانفجار في مدينة يانتشنغ، الصين، 23 مارس 2019
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnmu

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون بجروح بانفجار وقع صباح الأحد في حاوية خردة في مصنع لصب المعادن في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين.

وذكرت السلطات المحلية، أن الانفجار وقع في الساعة 7:12 صباحا في الفناء الخارجي لشركة "كونشان ويفر" للتكنولوجيا في منطقة كونشان للتخزين الجمركي.

وأشارت السلطات إلى أن فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى مكان الحادث، فور تلقي نبأ الانفجار ويجري التحقيق لتحديد أسباب وملابسات الانفجار.

إقرأ المزيد
عملية إطفاء الحريق في مصنع للكيميائيات بمدينة يانتشنغ شرقي الصين، 21 مارس 2019
مقتل 44 شخصا وإصابة 640 وإجلاء نحو 4 آلاف جراء الانفجار في مصنع للكيميائيات في الصين

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

دراسة: الذكاء الاصطناعي يستطيع التنبؤ بموعد موت المرضى !