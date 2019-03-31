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ترامب: شاهد وراقب.. إدراتي الناجحة جعلت إيران تدفع ثمنا باهظا

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ترامب: شاهد وراقب.. إدراتي الناجحة جعلت إيران تدفع ثمنا باهظا
Reuters
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اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته جعلت إيران تدفع ثمنا باهظا لقاء "سلوكها الشرير"، مؤكدا أن إدارته حققت نجاحا كبيرا في هذا الاتجاه.

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وكتب ترامب على "تويتر": "نجحت إدارتي في جعل إيران تدفع ثمنا باهظا لأساليبها الشريرة، بلا أن يكلفنا ذلك نحن وحلفاءنا أي شيء".

وتابع: "هذا هو توصيفي لإنجازات السياسة الخارجية... نحن نصبح أكثر قوة في العالم... شاهد وراقب".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات أمريكية عليها، مما لاقى تنديدا دوليا كبيرا.

المصدر: "تويتر"

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