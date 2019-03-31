ترامب: شاهد وراقب.. إدراتي الناجحة جعلت إيران تدفع ثمنا باهظا

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته جعلت إيران تدفع ثمنا باهظا لقاء "سلوكها الشرير"، مؤكدا أن إدارته حققت نجاحا كبيرا في هذا الاتجاه.

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وكتب ترامب على "تويتر": "نجحت إدارتي في جعل إيران تدفع ثمنا باهظا لأساليبها الشريرة، بلا أن يكلفنا ذلك نحن وحلفاءنا أي شيء".

وتابع: "هذا هو توصيفي لإنجازات السياسة الخارجية... نحن نصبح أكثر قوة في العالم... شاهد وراقب".

“The Trump Administration has succeeded in dramatically raising the costs to Iran for its sinister behavior, at no cost to the U.S. or our allies. That’s the definition of a foreign-policy achievement.” Bret Stephens, @nytimes We are getting stronger all over the world, watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 марта 2019 г.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات أمريكية عليها، مما لاقى تنديدا دوليا كبيرا.

المصدر: "تويتر"