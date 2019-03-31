كابوتوفا أول امرأة في رئاسة سلوفاكيا

فازت المحامية زوزانا كابوتوفا الناشطة في مكافحة الفساد بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة السلوفاكية التي أجريت أمس السبت، لتكون أول سلوفاكية تقود بلادها.

وبعد فرز الأصوات في 99.96٪ من مراكز الاقتراع، نالت كابوتوفا 58.38٪ من الأصوات، وحصل منافسها ماروش شيفتشوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية على 41.62٪ من الأصوات.

وجاء في بيان صدر عن لجنة الانتخابات في الجمهورية: "فاز شيفتشوفيتش في إقليم بريشوفسكي شرق البلاد بنتيجة 52.2%، أما في باقي الأقاليم، فقد فازت كابوتوفا وحصلت على أصوات 73.1% من الناخبين".

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وأقر شيفتشوفيتش بهزيمته بعد فرز 60% من الأصوات، وهنأ منافسته بإرسال باقة ورد لها.

من جانبها وعدت كابوتوفا بأن تكون رئيسة لكل السلوفاكيين، بغض النظر عن الانتماء القومي أو الديني أو الموقف السياسي.

وسيتم بشكل رسمي إعلان النتائج ظهر اليوم الأحد، لتتسلم رئيسة البلاد الجديدة مهامها في 15 يونيو المقبل.

المصدر: نوفوستي