لأول مرة.. سيدة روسية تنافس على منصب العمدة في مدينة تركية

تتنافس التركية من أصل روسي، أنستاسيا بيتروفا - تشيتينكايا، على منصب عمدة مدينة ألانيا في الانتخابات المحلية المقررة الأحد، لتصبح أول روسية في تاريخ تركيا تترشح لهذا المنصب.

وسجلت الروسية البالغة من العمر 35 عاما مترشحة مستقلة في الانتخابات، وتخوض حملتها الانتخابية تحت شعار "التغيير يبدأ من خلالك".

وتنحدر أنستاسيا من مدينة مورمانسك في أقصى شمال شرق روسيا، وانتقلت إلى تركيا منذ 8 سنوات وحصلت على الجنسية التركية العام الماضي بعد أن تزوجت من مواطن تركي.

وقالت في تصريحات لوسائل إعلام روسية، إنها قررت الترشح قبل عامين من إعلان نيتها وجمعت فريقا وبدأت بصياغة برنامجها الانتحابي والعمل على تطوير مشاريع اجتماعية للحصول على دعم الناخبين.

وأوضحت أن حملتها تهدف إلى تعزيز مستوى إدارة المدينة وتستند إلى 3 مبادئ أساسية، وهي السعي للتحسين والإنتاجية العالية والتخطيط. وتشمل حملتها الآن أكثر من 40 مشروعا ترمي إلى تحسين البنية التحتية للمدينة وتطوير قطاعات الأعمال والسياحة الصيفية والشتوية والعلاقات الدولية والزراعة ورفع المسؤولية الاجتماعية، فضلا عن مشاريع خاصة بالأطفال والشباب وتطوير الرياضة وحماية البيئة.

Facebook © Anastasia Petrova Çetinkaya

وأنستاسيا تحمل شهادتين جامعتين في العلوم السياسية والصحافة، حصلت على إحداهما أثناء دراستها في العاصمة النرويجية أوسلو. وتتقن أنستاسيا خمس لغات، وترأس شركة ProMedya Agency التي تعمل في مجال تصميم الجرافيك والطباعة.

وأضافت أنها كانت دوما مهتمة بالحياة الاجتماعية وشاركت فيها في روسيا والنرويج، وواصلت نشاطها في تركيا، حيث ساهمت في تنظيم العديد من المشاريع الثقافية والاجتماعية على المستوى المحلي وحتى الدولي.

وقالت: "خلال الأسبوع الأول من حياتي في ألانيا أدركت أنها المدينة التي كنت أبحث عنها منذ فترة طويلة، وأدركت أنني أود العيش والعمل فيها والمشاركة في حياتها بنشاط".

ويقدر عدد سكان ألانيا بقرابة 300 ألف نسمة، أكثر من 30 ألف منهم أجانب فيما تعرف ولاية ألانيا بجاليتها الروسية الكبيرة إذ يبلغ عدد "الزوجات الأناضوليات" اللواتي تزوجن من أتراك 40 ألف مرأة.

ويتوجه يوم غدا الأحد أكثر من 57 مليون ناخب تركي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية عبر 194390 صندوقا انتخابيا، في أول انتخابات من نوعها بعد إقرار النظام الرئاسي في تركيا.

المصدر: RT + وكالات