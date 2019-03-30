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إخلاء قرى إيرانية قرب الحدود العراقية بسبب خطر الفيضان

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إخلاء قرى إيرانية قرب الحدود العراقية بسبب خطر الفيضان
Reuters
(صورة أرشيفية)
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن السلطات أخلت قرى تهددها الفيضانات في مناطق جنوب غرب البلاد قرب الحدود العراقية، بعدما توقع خبراء الأرصاد هطول المزيد من الأمطار الغزيرة.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن السلطات أخلت 11 قرية على الأقل قرب نهري دز وكرخه في إقليم خوزستان الغني بالنفط، جنوب غربي البلاد، بعدما قرر المسؤولون تصريف المياه من خزانين كبيرين على النهر بسبب توقعات بهطول أمطار غزيرة.

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ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن وزير الصحة سعيد نمكي قوله إن 45 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في سيول شمال وجنوب البلاد بعد وصول منسوب الأمطار في إيران إلى أعلى مستوى خلال عشر سنوات.

ويتوقع أن تتحمل المناطق الغربية والجنوبية الغربية من البلاد وطأة العواصف في الأيام المقبلة.

المصدر: رويترز

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