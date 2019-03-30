تشديد الإجراءات الأمنية في أوكرانيا عشية الانتخابات الرئاسية

شددت السلطات الأوكرانية إجراءات الأمن عشية الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد يوم الأحد 31 مارس.

وذكر المكتب الإعلامي لهيئة الأمن الأوكراني، في بيان، اليوم السبت، أن الهيئة انتقلت إلى نظام عمل معزز قبيل وأثناء الانتخابات الرئاسية.

وأوضح رئيس الهيئة، فاسيلي غريتساك، أن عناصر مركز العمليات الخاصة لمكافحة الإرهاب، انتشروا في الشوارع العامة والمحطات والمطارات في أنحاء أوكرانيا.

وأضاف أن عربات عسكرية وطائرت مسيرة تستخدم هي الأخرى لأغراض حماية الأمن والنظام العام.

وتابع المسؤول أن الإجراءات المذكورة تدل على "عزيمتنا في منع أي استفزازات محتملة بهدف زعزعة الاستقرار في أوكرانيا".

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أيضا تشديد إجراءات الأمن في البلاد.

فيما لم يستبعد وزير الدفاع، ستيبان بولتوراك، احتمال تدخل في العملية الانتخابية، معربا عن قناعته بأن روسيا تعتزم "منع إجراء انتخابات نزيهة وشفافة" في أوكرانيا، بحسب قوله.

وتجري في أوكرانيا، غدا الأحد، الجولة الأولة من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 39 مرشحا، يتصدرهم، وفقا لأحدث استطلاعات الرأي، الممثل الكوميدي، فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، ورئيسة الوزراء السابقة، يوليا تيموشينكو.

وتتهم السلطات الأوكرانية روسيا بـ"العدوان" في جنوب شرقي البلاد، حيث يستمر، منذ ربيع 2014، النزاع المسلح بين الجيش الأوكراني والقوات التابعة لـ"جمهوريتي دونيتسك ولوغانس الشعبيتين" (اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف من جانب واحد)، إضافة إلى اتهامها بـ"احتلال وضم" شبه جزيرة القرم، الذي قرر سكانها الانضمام إلى روسيا وفقا لنتائج استفتاء شعبي في مارس 2014.

المصدر: Lenta.ru