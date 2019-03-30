 
مباشر

الخارجية الروسية: نحث واشنطن على وقف خنق فنزويلا اقتصاديا ودفعها إلى حرب أهلية

أخبار العالم

الخارجية الروسية: نحث واشنطن على وقف خنق فنزويلا اقتصاديا ودفعها إلى حرب أهلية
Sputnik Maksim Blinov
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnkk

دعت وزارة الخارجية الروسية واشنطن، اليوم السبت، إلى التخلي عن سياستها الموجهة إلى خنق اقتصاد فنزويلا وعدم دفع هذا البلد إلى حرب أهلية.

وجاء في تعقيب صدر عن المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، على تحذيرات أمريكية متكررة موجهة إلى موسكو بسبب تعاونها العسكري مع فنزويلا، أن الولايات المتحدة تنسب لروسيا مخططات تحيكها واشنطن في هذا البلد.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

دراسة: الذكاء الاصطناعي يستطيع التنبؤ بموعد موت المرضى !