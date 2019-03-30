غوتيريش يدعو إلى المشاركة في فعالية "ساعة الأرض"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش البشرية إلى المساهمة في "ساعة الأرض" كخطوة رمزية لإنقاذ الكوكب من الاحتباس الحراري والتغير المناخي عبر خفض استهلاك الكهرباء.

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ويشارك أكثر من 188 بلدا في فعاليات "ساعة الأرض" لعام 2019، مساء اليوم السبت، وذلك بإطفاء النور عن أهم المعالم وبعض القطاعات بما في ذلك الحكومية والخاصة لمدة 60 دقيقة.

الأمم المتحدة تطفئ المصابيح في مقرها الرئيسي، لتضيء الطريق نحو كوكب معافى.

شاركونا الساعة 8.30 مساء بتوقيتاتكم المحلية. أطفئوا الأنوار لمدة ساعة واحدة، ساعة من أجل الأرض.#ساعة_الأرضhttps://t.co/jphnXtiXcLpic.twitter.com/T3A3uKWpvK — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) 30 марта 2019 г.

المصدر: وكالات