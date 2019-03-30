العالم يضيء الشموع في "ساعة الأرض" مساء اليوم

يشارك أكثر من 188 بلدا في فعاليات "ساعة الأرض" لعام 2019، مساء اليوم السبت، وذلك بإطفاء النور عن أهم المعالم وبعض القطاعات بما في ذلك الحكومية والخاصة لمدة 60 دقيقة.

ويعتبر تخفيض استهلاك الطاقة خلال ساعة، مشاركة إيجابية فى الحد من ظاهرة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري التي يعاني منها العالم بأسره.

ويشارك فى هذه المناسبة، التى تقام كل عام عدد من مختلف المنظمات والمجتمع المدني والأفراد، وللمناسبة أهمية توعوية بآثار التغيرات المناخية وتشجيعية على السلوك الإيجابي تجاه البيئة من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء بإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية لمدة ساعة وإضاءة الشموع.

وتهدف ساعة الأرض إلى خفض استهلاك الكهرباء، والحد من التلوث والانبعاثات الكربونية، ووقف استنزاف الموارد الطبيعية، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

المصدر: وكالات