قررت وزارة الأوقاف المصرية تغيير اسم مسجد في مركز ناصر ببني سويف، يحمل اسم حسن البنا مؤسس جماعة "الإخوان" في مصر، وسمّته مسجد الهدى.

ويأتي القرار تنفيذا لأوامر وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، بتغيير أسماء المساجد التي تحمل أسماء جماعات أو جمعيات أو رمز من رموز الجماعات الإرهابية في البلاد وتسميتها بأسماء غير تمييزية.

إقرأ المزيد

وكان الوزير جمعة قد أكد أن "المساجد ينبغي أن تكون خالصة لوجه الله من حيث المبنى والمعنى والشكل والمضمون، في الظاهر والباطن، والولاية عليها من شأن الدول، وليست بأي حال من شأن الجمعيات أو الجماعات".

وبيّن الوزير أن "رسالة المساجد هي أن تجمع ولا تفرق، ويجب ألا تستخدم لصالح جماعة أو حزب أو فصيل، وألا يزج بها في صراعات حزبية وسياسية وإيديولوجية".

المصدر: اليوم السابع