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مقتل تسعة من الشرطة الأفغانية بهجوم لطالبان شرقي البلاد

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مقتل تسعة من الشرطة الأفغانية بهجوم لطالبان شرقي البلاد
AFP
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قتل تسعة من الشرطة الأفغان بهجوم لمقاتلين من حركة طالبان على حاجزين للشرطة وكمين في غزنة شرقي أفغانستان.

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ووقع الهجوم في وقت مبكر الجمعة، إذ هاجم مقاتلو طالبان حاجزين متجاورين، حسب المتحدث باسم شرطة غزنة أحمد خان سيرات.

ثم نصب مقاتلو طالبان كمينا لمجموعة من عناصر الشرطة هرعوا إلى مكان الهجوم الأول، ما أدى إلى مقتل قائد الشرطة المحلية، وأوضح سيرات أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الشرطة، هي تسعة قتلى وستة جرحى.

وفي أغسطس الماضي، سيطرت طالبان لفترة وجيزة على مدينة غزنة قبل أن تطرد منها بغارات جوية أمريكية وهجوم مضاد للقوات الأفغانية.

المصدر: وكالات 

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