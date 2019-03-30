تسجيل أعلى مستوى من الجوع الجنسي في الولايات المتحدة منذ 30 عاما

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن تسجيل أعلى مستوى من العوز الجنسي بين الجنسين في الولايات المتحدة منذ ثلاثة عقود.

ونشرت الصحيفة نتائج مسح اجتماعي، بيّن أن معدل الرجال البالغين الذين لم يمارسوا الجنس في 2018 وصل إلى 23% مقارنة مع 19% في 1989.

وأشارت النتائج إلى أن 28% من الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، لم يمارسوا الجنس في 2018، في حين بلغت هذه النسبة 18% بين النساء من الفئة العمرية ذاتها.

كما لفت المسح إلى أن 9% من الرجال في سن الأربعين لم يمارسوا الجنس في 2018، و13% ممن هم في الخمسين من العمر، و50% ممن تجاوزا الستين.

ويؤكد الخبراء أن تغير نمط الحياة في ظل انتشار التكنولوجيا أثر على فرص الجماع، خصوصا مع إدمان الشباب على الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أستاذ علم النفس بجامعة ولاية سان دييغو، جان توينج، إن الركود الاقتصادي من بين الأسباب التي تدفع الشباب للعزوف عن ممارسة الجنس، أو التفكير في الارتباط.

وأظهر المسح على سبيل المثال، أن 54% من الأميركيين العاطلين عن العمل ليس لهم شريكا دائما، مقارنة مع 32% بين العاملين، فضلا عن ميل الشباب في الآونة الأخيرة للعيش مع والديهم أكثر من أي وقت مضى.

المصدر: "washingtonpost.com"