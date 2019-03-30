سلطات غامبيا: الرئيس السابق سرق 362 مليون دولار

صرح وزير العدل في غامبيا أبو بكر تامبادو أمس الجمعة، بأن الرئيس السابق يحيي جامع سرق 362 مليون دولار على الأقل من الدولة خلال فترة حكمه التي استمرت 22 عاما.

وقال تامبادو للصحفيين: "هذا مبلغ مذهل كان يمكن أن يؤثر بشكل كبير في حياة الناس العاديين في هذا البلد".

كما عرض تامبادو للصحفيين ملخصا لتقرير قدمته لجنة التحقيق التي استمر عملها سنتين، واستندت فيه لإفادات 253 شاهدا.

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ولم يعلق جامع على الاتهامات، ورفض أنصاره التحقيق معه باعتباره "حملة اضطهاد" موجهة ضده.

فرّ جامع من غامبيا عام 2017، بعد أن حكم البلاد منذ انقلاب عام 1994، ويقيم الآن في غينيا الاستوائية التي لجأ إليها بعد دخول قوة إقليمية من غرب إفريقيا إلى عاصمة بلاده بانغول لإجباره على الإقرار بهزيمته الانتخابية أمام الرئيس أداما بارو، فيما تؤكد السلطات الجديدة أنه أخذ معه العديد من سياراته وكنوزه إلى المنفى.

المصدر: رويترز