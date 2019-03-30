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أردوغان: سنحل الأزمة السورية بعد الانتخابات بالمفاوضات أو ميدانيا

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أردوغان: سنحل الأزمة السورية بعد الانتخابات بالمفاوضات أو ميدانيا
Reuters Umit Bektas
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا ستعمل على حلّ الأزمة السورية بعد انتخابات الأحد المحلية في البلاد، بالمفاوضات إن أمكن أو ميدانيا.

ونقلت "الأناضول" قول أردوغان: "بعد الانتخابات سنحلّ حتما بالدرجة الأولى الملف السوري، إما عن طريق المفاوضات إذا أمكن، أو حتما في الميدان".

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وأضاف: "عقدنا العزم على إنهاء الإرهاب الاقتصادي بقدر ما أبدينا تصميما على القضاء على الإرهاب المسلح".

ويتوجه يوم غدا الأحد أكثر من 57 مليون ناخب تركي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية عبر 194390 صندوقا انتخابيا، في أول انتخابات من نوعها بعد إقرار النظام الرئاسي.

المصدر: الأناضول

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