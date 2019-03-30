واشنطن توقف دعمها لغواتيمالا وهندوراس والسلفادور

أفادت قناة ABC التلفزيونية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلّف بتعليق تقديم الدعم المباشر لغواتيمالا وهندوراس والسلفادور.

ونقلت القناة عن مصدر لم تسمه بوزارة الخارجية الأمريكية: "بأمر من وزير الخارجية مايك بومبيو، ننفذ تعليمات الرئيس ترامب وقف برامج المساعدات الخارجية لـ"المثلث الشمالي" غواتيمالا وهندوراس والسلفادور المرصودة في العامين الماليين 2017 و2018 وسنتعاون مع الكونغرس في إطار هذه العملية".

إقرأ المزيد

من جانبها، قالت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر مطلعة، إن حوالي 627 مليون دولار خصصها الكونغرس الأمريكي العام الماضي لبلدان أمريكا الوسطى، باتت "معلقة" لدى مديرية الميزانية بالبيت الأبيض.

ويشمل المثلث الشمالي لأمريكا الوسطى، السلفادور وغواتيمالا وهندوراس، ومنها ينتقل معظم المهاجرين إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تقديم المساعدة لهندوراس وغواتيمالا والسلفادور، وذلك بهدف الضغط لوقف تيار المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي