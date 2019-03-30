بلغاريا ترفض نشر قواعد بحرية للناتو على أراضيها

قال وزير الدفاع البلغاري كراسيمير كاراكاشانوف، إن بلاده لن تسمح بنشر قواعد بحرية للناتو على أراضيها في المستقبل القريب.

وأكد المسؤول البلغاري، أن بلاده كانت وستظل شريكا مخلصا للحلف، وهي مستعدة للبحث عن الحلول الوسط اللازمة.

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وقال في حديث لوكالة "تاس": "تقوم مواقع إلكترونية مختصة بترويج الأنباء والمعلومات المزيفة، حول احتمال نشر قواعد جديدة لحلف الناتو على أراضي بلغاريا. لم يتقدم أي أحد إلينا بمقترح لفتح قواعد للناتو وإدخال سفن حربية أجنبية إلى البحر الأسود. أعتقد أن مثل هذه الأخبار هي جزء من الحرب الهجينة التي يشهدها العالم حاليا".

ودعا الوزير إلى عدم تأجيج التوتر في المنطقة بطرح مثل هذه المعلومات المزيفة.

وتشارك بلغاريا بشكل دوري في المناورات البحرية التي ينظمها الناتو، والمرة الأخيرة شاركت في مناورات "بوسيدون-19" في البحر الأسود خلال الفترة بين 1 و8 مارس الجاري.

المصدر: قناة زفيزدا الروسية