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رئيس أذربيجان: لا تغيير في صيغة مفاوضاتنا مع يريفان

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رئيس أذربيجان: لا تغيير في صيغة مفاوضاتنا مع يريفان
azertag.az
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شدد الرئيس الأذري إلهام علييف على أهمية حماية الصيغة القائمة للمفاوضات مع أرمينيا، مشيرا إلى ضرورة دعم العملية التفاوضية بفعاليات إنسانية.

وفي تعليقه لوكالة تاس الروسية على أول لقاء جمعه مع رئيس وزراء أرمينيا نيقول باشينيان في فيينا أمس الجمعة، أشاد علييف بهذه الجولة من المفاوضات، التي وصفها بأنها جرت في "جو بناء"، وقال: "اللقاء أتاح انطلاقة جديدة لعملية التفاوض حول جوهر الخلاف، ومن المهم أن صيغة المفاوضات لم تتغير، فالمفاوضات تجري بين الطرفين، كما كان الأمر منذ سنوات".

وذكر علييف أن باكو أشادت بالبيان الذي أصدرته مجموعة مينسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 9 مارس، وأكدت فيه عدم جواز تغيير صيغة المفاوضات إلا بتوافق الطرفين، مضيفا أن باكو لم تعط موافقتها على ذلك، في إشارة ضمنية إلى دعوات لجعل سلطات إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الأرمن والأذريين طرفا في عملية التفاوض.

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وأكد علييف ضرورة مواصلة المفاوضات، مشيرا إلى أن وزيري خارجية البلدين تلقيا توجيهات بهذا الخصوص وأنهما سيعقدان اجتماعا جديدا في وقت قريب.

وشدد علييف على أن الأولوية بالنسبة لباكو تعود لمسألة إنهاء احتلال أراضيها المعترف بها دوليا، وفق قرارات الشرعية الدولية التي تطالب بانسحاب القوات الأرمنية دون شروط من الأراضي المحتلة.

المصدر: تاس

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