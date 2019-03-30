الشرطة الصينية تكشف سبب حريق مروع التهم حافلة بركابها

أفادت الشرطة الصينية في مقاطعة هونان وسط البلاد اليوم السبت، بأن الحريق الذي خلف عشرات الضحايا في حافلة ركاب بالمنطقة قبل أيام، نشب بسبب مواد سريعة الاشتعال كانت بحوزة أحد ركابها.

وفي تفاصيل الحادث الذي وقع في 22 مارس، ذكرت الشرطة أن مواطنا يبلغ 51 عاما تعمد أن يحمل معه مواد قابلة للاشتعال إلى الحافلة، وذلك بهدف استخدامها كوسيلة ترهيب أثناء التفاوض حول نزاع تجاري وجها لوجه مع أحد الباعة في المدينة التي كان مسافرا إليها، بعد فشل محاولة للتسوية بينهما عبر الهاتف.

وحسب الشرطة، فإن المواطن المذكور لقي مصرعه مع الضحايا الآخرين بعد أن أتت النيران على كامل الحافلة التي كانت تقل 53 راكبا إضافة إلى سائقيها ومرشد سياحي للرحلة، حيث بلغت حصيلة الضحايا 26 قتيلا و28 مصابا.

26 people were killed after a tour coach caught fire in Hunan, China pic.twitter.com/BktTPGj3Jw — China Xinhua News (@XHNews) March 23, 2019

المصدر: شينخوا