ترامب يشكر ناويرت على خدمتها للولايات المتحدة

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتحدثة السابقة باسم وزارة خارجية بلاده هيذر ناويرت، على "خدمتها للولايات المتحدة في وزارة الخارجية".

وقدم ترامب التهنئة لناويرت على تعيينها عضوا في مجلس "جيمس ويليم فولبرايت" للمنح الدراسية الأجنبية.

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وكتب ترامب على تويتر: "شكرا جزيلا لهيذر ناويرت على خدمتها لأمريكا".

A huge thanks to @HeatherNauert for serving America at the @StateDept. Great work! I’m proud to have you join the Fulbright board! https://t.co/oq0ZaA3MID — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 марта 2019 г.

من جانبها أعربت ناويرت عن شكرها لزملائها في الخارجية الأمريكية، وأعلنت أن التعيين الجديد ألهب مشاعرها، وقالت: "لقد كانت خدمة أمريكا بمثابة الامتياز وأعلى شرف ممكن بالنسبة إلي. سأكون دائما ممتنة لكم يا زملائي في وزارة الخارجية، وأقدر عاليا احترافكم وحسّكم الوطني".

وقبل ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استقالة ناويرت من منصبها، وهنأها بتعيينها الجديد.

المصدر: نوفوستي