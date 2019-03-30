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ترامب يوضح سبب تراجعه عن عقوبات جديدة جهّزت لكوريا الشمالية

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ترامب يوضح سبب تراجعه عن عقوبات جديدة جهّزت لكوريا الشمالية
Reuters
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برر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره الجمعة عدم فرض عقوبات قررت إدارته إنزالها ببيونغ يانغ عمّا قريب، بـ"المعاناة التي يعيشها الكوريون الشماليون".

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وقال ترامب للصحفيين في منتجع مارالاغو في فلوريدا: "هم يعانون كثيرا في كوريا الشمالية... وقد فكرت ببساطة في أن فرض عقوبات إضافية ليس ضروريا في هذه المرحلة وهذا لا يعني أنني لن أفعل ذلك في وقت لاحق".

وشدد ترامب على نيته الإبقاء على علاقات جيدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي التقاه أواخر فبراير في هانوي، قائلا: "لدي علاقات جيدة جدا مع كيم جونغ أون، ونحن نفهم بعضنا البعض... من المهم جدا الحفاظ على هذه العلاقة قدر الإمكان".

وكان ترامب قد أعلن في الـ22 من الشهر الحالي، إلغاءه عقوبات أمريكية إضافية كان من المقرر فرضها على كوريا الشمالية.

المصدر: وكالات 

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