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فنزويلا تفتح مركزا لتدريب الطيارين بالتعاون مع روسيا

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فنزويلا تفتح مركزا لتدريب الطيارين بالتعاون مع روسيا
twitter.com/NTN24ve
Vladimir Padrino Lopez
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افتتح وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز مركزا لمحاكاة الطيران، سيدرب فيه طيارون روس نظراءهم الفنزويليين.

وقال بادرينو لوبيز خلال مراسم الافتتاح إن اتفاقيات التعاون العسكري بين روسيا وفنزويلا ليست سرا، مضيفا أنه "لا يجب على أحد أن يتأهب، فنحن فقط نساعد بعضنا البعض".

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وأعاد الوزير إلى الأذهان أن اتفاقيات التعاون بين روسيا وفنزويلا تعود للعام 2001، وأن التعاون بين روسيا وفنزويلا يهدف إلى "رفع مستوى قدراتنا العملياتية".

ومن المقرر أن يستقبل المركز، الذي تم افتتاحه في ولاية ياراكوي شمال غربي البلاد، أكثر من 300 طيار فنزويلي لتدريبهم على استخدام مروحيات روسية الصنع من نوع "مي".

المصدر: RT

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