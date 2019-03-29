الاتحاد الأوروبي يعقد قمة في الـ10 أبريل لبحث "بريكست"

أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أن قادة الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في 10 أبريل، لبحث مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد، عقب رفض البرلمان البريطاني اتفاق الخروج للمرة الثالثة.

وكتب توسك على "تويتر": "على ضوء رفض مجلس العموم البريطاني اتفاق الانسحاب، قررت الدعوة لاجتماع للمجلس الأوروبي في العاشر من أبريل المقبل" لبحث الأمر.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) 29 марта 2019 г.

ومنح قادة الاتحاد الأوروبي، رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مهلة انقضت يوم الجمعة الماضي، للحصول على تأييد البرلمان للاتفاق الذي توصلت إليه معهم العام الماضي، ومدد المهلة حتى الأسبوع الثاني من أبريل المقبل، في حال لم تطرح لندن استراتيجية أخرى.

وصوت مجلس العموم البريطاني للمرة الثالثة ضد اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوربي بشأن "بريكسيت" (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي).

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المصدر: رويترز