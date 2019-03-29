الرئيس الأوكراني يجسد لوحة "وجه الفساد"

بينما تستعد البلاد لإجراء الانتخابات الرئاسية الأحد المقبل، صنع فنانان أوكرانيان لوحة بصورة الرئيس بيترو بوروشينكو وأطلقا عليها "وجه الفساد".

واللوحة التي صنعها الفنان دانيئيل غرين والفنانة داريا مارتشينكو باستخدام أغلفة تعود إلى نحو 20 كيلوغراما من الحلوى من إنتاج شركة "روشين" المملوكة للرئيس الأوكراني، ورصاص فارغ، تحمل الكثير من المعاني.

وشرح الفنانان أن أغلفة الحلوى التي صنع منها وجه بوروشينكو ترمز إلى "وعود كاذبة" للأوكرانيين أطلقها بوروشينكو منذ وصوله إلى السلطة في العام 2014.

Reuters

وشبهت داريا مارتشينكو الشعب الأوكراني بـ"الطفل المتعطش للديمقراطية"، مضيفة أن هذا الطفل "عُرضت عليه حلوى في شكل ديمقراطية ومستقبل جديد مشرق وصادق وبعيد عن الاستبداد، لكن لم يحصل على الحلوى الموعودة، لذا تمكننا رؤية أغلفة فارغة من الحلوى فقط في وجه بوروشينكو".

أما خلفية اللوحة فهي مصنوعة من طلقات رصاص فارغ جُمعت من شرق البلاد المضطرب حيث يستمر النزاع المسلح بين القوات الأوكرانية من جهة، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد من جهة أخرى. وتم ترتيب الفوارغ في شكل ألواح شوكولاتة في إشارة إلى نشاط بوروشينكو الملقب بـ"ملك الشوكولاتة" في قطاع صناعة الحلوى.

Reuters

وقالت مارتشينكو إن خلفية اللوحة ترمز أيضا إلى "بلاد في حالة حرب، بلاد تملأها النعوش، في وقت يعيش الرئيس حياة رفاهية".

وأشارت إلى أن ألواح شوكولاتة تشبه النعوش التي ترمز إلى "أرواح للأوكرانيين".

وهذه اللوحة هي الثالثة في سلسلة أعمال فنية لمارتشينكو وغرين. ففي العام 2017 صنعا لوحة "وجه النقود" بوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي 2015 - صنعا لوحة "وجه الحرب" بوجه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

Reuters

المصدر: رويترز