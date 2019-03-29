"العموم البرطاني" يرفض خطة ماي حول البريكست للمرة الثالثة

صوت مجلس العموم البريطاني اليوم الجمعة للمرة الثالثة ضد خطة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي التي قدمتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

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وصوت 344 نائبا ضد خطة ماي، مقابل 286 نائبا دعموها.

وسبق أن أكدت ماي في كلمة ألقتها قبل بدء عملية التصويت على خطتها في المجلس استعدادها لترك منصبها قبل إنجاز اتفاق "بريكست" إذا كان ذلك في مصلحة البلاد.

يتبع..