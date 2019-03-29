8 قتلى وعشرات الجرحى بحادث سير في الهند

لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 30 آخرون بجروح صباح اليوم الجمعة باصطدام حافلة وشاحنة على طريق سريع في منطقة نويدا الكبرى، في ضواحي العاصمة الهندية نيودلهي.

ونقلت وكالة شينخوا عن ضابط في الشرطة قوله: "هذا الصباح، وعند حوالي الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي، اصطدمت حافلة من طابقين وتقل ركابا على متنها بشاحنة على الطريق السريع، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الفور وإصابة 30 آخرين".

وأضاف أنه "تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، حيث تبين أن بعضهم في حالة حرجة"، وأن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

Greater Noida: 8 killed in a road accident in Yamuna Expressway pic.twitter.com/4jDsM3sSjI — DD India - English News (@DDIndiaLive) 29 марта 2019 г.

المصدر: شينخوا