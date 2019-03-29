مساع جنوبية لقمّة كورية هذا العام

تسعى حكومة كوريا الجنوبية لتنظيم زيارة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى سيئول، وعقد قمّة كورية ومحادثات رفيعة بين الشمال والجنوب.

وقالت الحكومة الجنوبية إنها قدمت للجمعية العامة أمس الخميس خطة لتطوير العلاقات بين الكوريتين لعام 2019 في إطار الخطة الخمسية الرئيسية لتطوير العلاقات بين الكوريتين (2018-2022) التي تم وضعها في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وأوضحت أنها ستعمل على عقد القمة بين الكوريتين في سيئول وإنجاحها وتنظيم لقاءات القمة بين الكوريتين بانتظام، مضيفة أنها ستحاول تمهيد الطريق لتطوير العلاقات بين الكوريتين وتحسين العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة من خلال تحقيق زيارة كيم جونغ أون إلى سيئول.

وتؤكد الحكومة الكورية الجنوبية، أنها ستبذل جهودها لتوسيع وتطوير التواصل الدائم عبر مكتب الاتصال المشترك وعقد اجتماع بين ممثلي الكوريتين منتظم.

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المصدر: وكالة يونهاب