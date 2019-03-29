 
مباشر

بوتين ومجلس الأمن الروسي قلقان لنوايا بعض الدول التدخل في فنزويلا

أخبار العالم

بوتين ومجلس الأمن الروسي قلقان لنوايا بعض الدول التدخل في فنزويلا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lndq

أعرب الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن قلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومجلس الأمن الروسي لنيّة بعض الدول التدخل في شؤون فنزويلا، واستمرارها في إصدار تصريحاتها بهذا الصدد.

إقرأ المزيد
الخارجية الروسية
موسكو: المزاعم حول التدخل الروسي في فنزويلا مسيسة ونتعاون مع حكومتها وفقا لدستورها

وقال بيسكوف في أعقاب اجتماع طارئ لمجلس الأمن الروسي عقده الرئيس بوتين اليوم: "بعد تبادل الآراء، أكد مجلس الأمن الروسي قلقه الشديد إزاء التصريحات التي تصدر عن بعض الدول حول نيتها مواصلة التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا، الأمر الذي يمنع حل المشاكل السياسية الداخلية التي تعانيها دولة ذات سيادة".

وشدد بيسكوف على ضرورة أن يتخذ الفنزويليون أنفسهم القرارات المتعلقة بتقرير مصير بلادهم.

المصدر: "إنترفاكس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قبيل مشاركته بالقمة العربية.. الملك سلمان في زيارة رسمية إلى تونس