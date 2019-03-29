بوتين ومجلس الأمن الروسي قلقان لنوايا بعض الدول التدخل في فنزويلا

أعرب الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن قلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومجلس الأمن الروسي لنيّة بعض الدول التدخل في شؤون فنزويلا، واستمرارها في إصدار تصريحاتها بهذا الصدد.

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وقال بيسكوف في أعقاب اجتماع طارئ لمجلس الأمن الروسي عقده الرئيس بوتين اليوم: "بعد تبادل الآراء، أكد مجلس الأمن الروسي قلقه الشديد إزاء التصريحات التي تصدر عن بعض الدول حول نيتها مواصلة التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا، الأمر الذي يمنع حل المشاكل السياسية الداخلية التي تعانيها دولة ذات سيادة".

وشدد بيسكوف على ضرورة أن يتخذ الفنزويليون أنفسهم القرارات المتعلقة بتقرير مصير بلادهم.

المصدر: "إنترفاكس"