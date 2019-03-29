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رئيس البرازيل سيفتتح مكتبا تجاريا لبلاده في القدس عوضا عن نقل السفارة

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رئيس البرازيل سيفتتح مكتبا تجاريا لبلاده في القدس عوضا عن نقل السفارة
Reuters
أرشيف
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يبدأ الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو زيارة لإسرائيل تستمر أربعة أيام اعتبارا من الأحد المقبل، يجتمع خلالها مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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وقال بولسونارو إنه سيفتتح خلال الزيارة مكتبا تجاريا لبلاده في القدس، وأن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة ما زال قيد البحث.

يذكر أن رئيس البرازيل كان قد تعهد خلال اجتماعه مع نتنياهو في يناير الماضي، بنقل سفارة بلاده إلى القدس، مؤكدا أنه من حق الشعب الإسرائيلي أن يحدد عاصمته.

إلا أن بولسونارو، تراجع عن وعوده المتكررة بنقل السفارة، مرجحا فتح مكتب تجاري لبلاده في القدس عوضا عن نقل السفارة.

المصدر: "مكان"

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