نتنياهو يستخدم أوباما في حملته الانتخابية

يحاول رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو استخدام كل الفرص المتاحة في الترويج لحملته الانتخابية، حتى أنه لم يوفر لقاءه الفاتر مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، واستخدمه.

فقبل عدة أسابيع تم نشر صور لنتنياهو وهو يصافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المبتسم، وذلك لتأكيد دفء العلاقات من جانب ترامب تجاه إسرائيل والتحولات التي جرت في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة التي نالت ترحيب نتنياهو.

وأمس الخميس، نشر نتنياهو تسجيل فيديو على فيسبوك وتويتر وإنستغرام، يجسد علاقته الفاترة بسلف ترامب وذلك سعيا لجذب أصوات الناخبين.

وظهر في الشريط، الذي صوّر عام 2011 نتنياهو وهو يؤكد لأوباما المتجهم، أن رؤية الديمقراطيين لسبل تحقيق السلام في الشرق الأوسط غير واقعية.

وكتب نتنياهو باللغة العبرية، معلقا على الشريط: "سأحمي بلادنا دائما في مواجهة كل الضغوط".

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وخلال ذلك اللقاء، شدد نتنياهو على أن إسرائيل لن تنسحب أبدا إلى حدود 1967 ، رغم أن أوباما اعتبر ذلك أساسا للمفاوضات على إقامة دولة فلسطينية.

وستجرى الانتخابات العامة في إسرائيل بعد أقل من أسبوعين، وخلالها سيحاول نتنياهو الفوز بولاية رابعة، وذلك في منافسة قوية مع الجنرال بنيامين بيني غانتس القائد السابق في الجيش الإسرائيلي والمنتمي لتيار الوسط.

المصدر: رويترز