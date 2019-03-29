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شرطة كرايست تشيرتش تحتجز مراهقا بسبب مواد مريبة

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شرطة كرايست تشيرتش تحتجز مراهقا بسبب مواد مريبة
Reuters
أرشيف
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اعتقلت شرطة مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية طالب مدرسة بسبب مواد مريبة، عقب هجوم المسجدين الذي تعرضت له المدينة وأسفر عن مقتل وجرح العشرات.

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وذكرت صحيفة "new zealand herald" أن الشرطة تحقق مع الطالب بعد تقارير بشأنه، إلا أنها رفضت إعطاء أي تفاصيل عنه.

وبحسب الصحيفة، عقدت جلسة استماع في قضية المراهق في إحدى محاكم كرايست تشيرش يوم الخميس، واتهم بتعمد إعداد مواد أو نسخ مواد ذات طبيعة مريبة.

ورفضت المحكمة الإفراج عن المراهق بكفالة، وسيظل في الحجز حتى الجلسة التالية التي ستعقد في أبريل المقبل.

المصدر: "نوفوستي"

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